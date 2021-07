Weather Update: मॉनसून की बारिश का इंतजार? जानें मौसम विभाग का अपडेट्स

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले कुछ घंटों में उत्तरी दिल्ली के नरेला और आस-पास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है. वहीं, हरियाणा के नारनौल और उत्तर प्रदेश के देवबंद, गुलावटी, हाथरस, मथुरा में बारिश हो सकती है.

11/07/2021: 11:40 IST; Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Narnaul (Haryana) Muzaffarnagar, Siyana, Gulaoti, Sikandra Rao, Hathras, Mathura, Raya (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/PJpzwjnsEn