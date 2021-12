Today Weather: बारिश-बर्फ-ओले-शीतलहर...नए साल से पहले बदल गया मौसम, उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी

Weather Forecast Updates: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आस-पास के इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) बना हुआ है. जबकि पूर्वोत्तर राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पिछले दो दिनों में बर्फबारी और बारिश के चलते एक बार फिर शीतलहर (Cold Wave) लौट आई है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. घाटी में पारा शून्य के नीचे चला गया है.

मौसम अधिकारियों के मुताबिक, उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र गुलमर्ग में पारा शून्य के नीचे 9.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके ठंड से ठिठुर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है. यूपी की राजधानी लखनऊ और आस-पास के जिलों आज (बुधवार) सुबह भी बूंदाबांदी हुई है. जिससे कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग ने 29 दिसंबर को प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.

#WATCH Snowfall in the Himalayan region of Munsiyari in Uttarakhand's Pithoragarh district pic.twitter.com/1w6MAyiz3s