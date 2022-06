Weather Update: दिल्ली में लगातार 43 डिग्री तापमान का टॉर्चर, उत्तर भारत को गर्मी से कब मिलेगी राहत, जानें मौसम अपडेट्स

Weather Update: देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर झेल रहे हैं. आईएमडी के अनुसार, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक या दो हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. हालांकि, IMD ने उम्मीद जताई है कि मॉनसून के कुछ पहले मौसम में नरमी दिखेगी. फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देशभर में अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री के आस-पास बना हुआ है.

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में हीटवेव से 11-12 जून को थोड़ी राहत मिल सकती है. वीकेंड में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री और 43 डिग्री के बीच बना रहेगा.

वहीं, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने गोवा में दस्‍तक दे दी है. जो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान से कुछ दिन की देरी से पहुंचा है. मौसम विभाग के मुताबिक अब दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिम मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं.

Intense spell of rainfall likely to continue over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during next 5 days.



Heat Wave Conditions likely to continue in isolated pockets over Northwest, Central & adjoining East India during next 2 days. pic.twitter.com/VmxOiIwfva