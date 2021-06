Weather Updates: उत्तर भारत में बदला मौसम, दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Today Weather Forecast Latest Updates, IMD Rain Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है. दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग (IMD) ने आज भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश (Thunderstorm with Rain) का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बिहार के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. जबकि उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक एक निम्न स्तर की ट्रफ रेखा बनी हुई है. अगले कुछ घंटों में उत्‍तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली, बदायूं, चंदौसी, शिकोहाबाद, एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटे में बारिश (Rain) हो सकती है.

हरियाणा-राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार हरियाणा और राजस्थान में कई जगहों पर तेज हवाओं के बीच गरज के साथ बारिश (Rain with Thunderstorm) होने की संभावना है.आदमपुर और हिसार में इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

speed of 30-50 Km/h would occur over and adjoining areas of Loharu, Narnaul, Mahendargarh (Haryana) Bhadra, Sidhmukh, Sadulpur, Pilani, Jhunjunu (Rajasthan) during next 2 hours. pic.twitter.com/NfiAVM2XSz