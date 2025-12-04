World Exclusive: 'भारत शक्तिशाली देश, किसी के दबाव में नहीं आता', ‘आजतक’ से बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला भारत दौरा है जो दोनों देशों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है. भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने आजतक को खास इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है जो किसी के दबाव में नहीं आता है.

इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, 'मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूं कि मेरी बात मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है. भारत में इस मुलाकात को लेकर हम बहुत पहले ही सहमति जता चुके थे. हमारे बीच चर्चा करने को बहुत कुछ है क्योंकि भारत के साथ हमारे साझा सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा है.' आजतक के साथ राष्ट्रपति पुतिन का यह इंटरव्यू आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा.

पुतिन भारत के अपने स्टेट विजीट में 23वें भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम नई दिल्ली में लैंड करेंगे. इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर डिनर करेंगे. शुक्रवार को पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा. शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद हाउस में किया गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी.

