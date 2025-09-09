Vice President Elections 2025 Live: कौन लेगा धनखड़ की जगह? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, राधाकृष्णन और सुदर्शन के बीच सीधा मुकाबला

देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी जो शाम पांच बजे तक चलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डालेंगे. वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9.30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे. मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे. वोटों की गिनती शाम छह बजे से शुरू होगी. चुनाव से जुड़ी अपडेट जानने के लिए इस पेज से जुड़े रहें:-
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देकर 21 जुलाई को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था. जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया. वह संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था. उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था.
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कई पार्टियों ने वोटिंग से दूरी बना ली है. वोटिंग से दूरी बनाने वाली पार्टियों में BRS, BJD के अलावा शिरोमणि अकाली दल भी है. शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि पंजाब में बाढ़ से लोग बेहाल हैं लेकिन केंद्र की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिली.
उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है. इंडिया ब्लॉक के पास 315 सांसद हैं. ऐसे में एनडीए का पलड़ा भारी है. ऐसे 39 सांसद हैं जो किसी खेमे में नहीं है. हालांकि, YSRCP ने एनडीए के राधाकृष्णन का समर्थन देने की बात कही है. असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को वोट देने को कहा है. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर कुल 781 वोट हैं. ऐसे में चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 391 वोटों की जरूरत है.
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग होनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला वोट डालेंगे. कहा जा रहा है कि पीएम मोदी आज बाढ़ प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजबा का दौरा करेंगे. इस वजह से वह वोट डालने के बाद सीधे इन राज्यों के लिए रवाना होंगे.
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं. वह तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी शख्सियत हैं. साथ ही दो बार लोकसभा सांसद भी रह चुके है. इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक की ओर से उनके सामने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं.
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से संसद भवन के कमरा नंबर एफ-101, वसुधा में वोटिंग शुरू होगी. यह वोटिंग साम पांच बजे तक होगी. इसके बाद शाम छह बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे. राज्यसभा के 12 नामित सदस्य भी इसमें वोट करेंगे.