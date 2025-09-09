Vice President Elections 2025 Live: कौन लेगा धनखड़ की जगह? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, राधाकृष्णन और सुदर्शन के बीच सीधा मुकाबला

देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी जो शाम पांच बजे तक चलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डालेंगे. वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9.30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे. मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे. वोटों की गिनती शाम छह बजे से शुरू होगी. चुनाव से जुड़ी अपडेट जानने के लिए इस पेज से जुड़े रहें:-