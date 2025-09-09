scorecardresearch
 
Vice President Elections 2025 Live: कौन लेगा धनखड़ की जगह? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, राधाकृष्णन और सुदर्शन के बीच सीधा मुकाबला

aajtak.in | नई दिल्ली | 09 सितंबर 2025, 7:59 AM IST

Vice President Elections 2025 Live: देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी जो शाम पांच बजे तक चलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डालेंगे. वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9.30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे. मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे. वोटों की गिनती शाम छह बजे से शुरू होगी.

उपराष्ट्रपति चुनाव: बी सुदर्शन रेड्डी बनाम सीपी राधाकृष्णन (Photo-ITG) उपराष्ट्रपति चुनाव: बी सुदर्शन रेड्डी बनाम सीपी राधाकृष्णन (Photo-ITG)

7:59 AM (20 मिनट पहले)

जगदीप धनखड़ ने अचानक दे दिया था इस्तीफा

Posted by :- Ritu Tomar

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देकर 21 जुलाई को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था. जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया. वह संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था.  उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था.

7:56 AM (23 मिनट पहले)

किन-किन पार्टियों ने बनाई दूरी?

Posted by :- Ritu Tomar

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कई पार्टियों ने वोटिंग से दूरी बना ली है. वोटिंग से दूरी बनाने वाली पार्टियों में BRS, BJD के अलावा शिरोमणि अकाली दल भी है. शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि पंजाब में बाढ़ से लोग बेहाल हैं लेकिन केंद्र की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिली.

7:50 AM (28 मिनट पहले)

आंकड़ें क्या कहते हैं?

Posted by :- Ritu Tomar

उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है. इंडिया ब्लॉक के पास 315 सांसद हैं. ऐसे में एनडीए का पलड़ा भारी है. ऐसे 39 सांसद हैं जो किसी खेमे में नहीं है. हालांकि, YSRCP ने एनडीए के राधाकृष्णन का समर्थन देने की बात कही है. असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को वोट देने को कहा है. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर कुल 781 वोट हैं. ऐसे में चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 391 वोटों की जरूरत है.

7:46 AM (33 मिनट पहले)

PM मोदी सबसे पहला वोट डालेंगे

Posted by :- Ritu Tomar

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग होनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला वोट डालेंगे. कहा जा रहा है कि पीएम मोदी आज बाढ़ प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजबा का दौरा करेंगे. इस वजह से वह वोट डालने के बाद सीधे इन राज्यों के लिए रवाना होंगे.

7:38 AM (41 मिनट पहले)

चुनाव में उम्मीदवार कौन-कौन?

Posted by :- Ritu Tomar

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं. वह तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी शख्सियत हैं. साथ ही दो बार लोकसभा सांसद भी रह चुके है. इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक की ओर से उनके सामने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं. 

7:32 AM (46 मिनट पहले)

सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटिंग

Posted by :- Ritu Tomar

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से संसद भवन के कमरा नंबर एफ-101, वसुधा में वोटिंग शुरू होगी. यह वोटिंग साम पांच बजे तक होगी. इसके बाद शाम छह बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे. राज्यसभा के 12 नामित सदस्य भी इसमें वोट करेंगे.

