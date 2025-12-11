यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी हफ्ते, किस OBC नेता की चमकेगी किस्मत? ये नाम सबसे आगे

उत्तर प्रदेश BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसी क्रम में गुरुवार शाम को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संघ के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा हुई. बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विनोद तावड़े की मौजूदगी में 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा. माना जा रहा है कि पार्टी 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस बार यूपी में संगठन की कमान किसी OBC नेता को सौंपी जा सकती है.



इससे पहले मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है.

लखनऊ पहुंचेंगे पीयूष गोयल

सूत्रों ने दावा किया, 'संगठन स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वीकेंड लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी.'



विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा नामांकन



सूत्रों की मानें तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को विनोद तावड़े की मौजदूगी में नामांकन कराया जाएगा, अगर एक से ज्यादा नामांकन हुए तो चुनाव कराया जाएगा. लेकिन एक ही नामांकन हुआ तो अगले दिन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा.

OBC समुदाय के नेता को सौंपी जा सकती है कमान



सूत्रों ने ये भी बताया कि इस बार संगठन की कमान किसी OBC नेता को सौंपी जाने की प्रबल संभावना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री बी. एल. वर्मा और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम सबसे आगे हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नाम की चर्चा भी तेज है.

क्या है OBC पर दाव की वजह

माना जा रहा है कि OBC चेहरा चुनना यूपी की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है. इससे गैर-यादव OBC वोटों को और मजबूत किया जा सकेगा. जिससे चुनाव में पार्टी को बढ़त मिल सकती है.

