सड़कों पर महाजाम... यमुना और आगरा एक्सप्रेस-वे से लेकर दिल्ली-NCR में रेंग रहीं गाड़ियां, ट्रेनें भी ठसाठस

राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में धनतेरस, दीपावली सहित अन्य त्योहारों की धूम देखी जा रही है. बाजारों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है. एक्सप्रेसवे पर भी भीड़ देखी जा रही है. आलम यह है कि आगरा, यमुना जैसे एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर किलोमीटर से भी ज्यादा का जाम लग गया है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं. ट्रेनों में भी बुरा हाल है. जनरल कोच में लोगों को भीड़ के चलते बाथरूम में भी सफर करना पड़ रहा है. वहीं एसी कोच में भी चढ़ने के बाद अपनी सीट तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग जा रहे हैं.

दरअसल, इस बार दीपावली सोमवार को पड़ रही है. ऐसे में शनिवार और रविवार को भी साप्ताहिक अवकाश है. इसके चलते दिल्ली एनसीआर में रहकर नौकरी करने वाले लोग अपने घरों के लिए शुक्रवार की रात व शनिवार की सुबह निकले हैं. जिस कारण एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजों पर भीषण जाम लग गया है.

दिल्ली के चांदनी-चौक मार्केट में लगा जाम

दिल्ली के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़

दिल्ली के प्रसिद्ध लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में भी लोगों की सुबह से भारी भीड़ नजर आ रही है. बड़ी संख्या में ग्राहक बाजार पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं. वहीं इस दौरान भीड़ मैनेजमेंट के तमाम इंतजाम किए गए हैं. पुलिस टीम की तैनाती के साथ ही लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है. साथ ही लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सुरक्षा संबंधी निर्देश बताए जा रहे हैं.

ट्रेन से लटककर जाते लोग. (Photo- PTI)

कालकाजी और चिराग दिल्ली की सड़कों पर लगा लंबा जाम

दिल्ली के कालकाजी इलाके में कालकाजी मंदिर से नेहरू प्लेस/ चिराग दिल्ली की तरफ और मोदी मिल के तरफ जाने वाली सड़क पर सुबह से ही भीषण जाम है. आलम यह है कि यहां गाड़ियां रेंग रही हैं. वहीं, शुक्रवार शाम भी यहां भीषण जाम था. जिसके चलते कालकाजी मंदिर से चिराग दिल्ली/ एयरपोर्ट के तरफ जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

कराड में भी लगा भीषण जाम

दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र से भी एक तस्वीर सामने आई है. यह तस्वीर कराड के पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाइवे का बताया जा रहा है. भीषण जाम लगा हुआ है. लोगों को 2 किलोमीटर का सफर तय करने में कई घंटे लग जा रहे हैं.

पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाइवे लगा जाम. (Photo- PTI)

रेलवे स्टेशनों पर भी लोगों की उमड़ रही है भारी भीड़

त्यौहारों के चलते रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अपने शहर के लिए ट्रेन पकड़ने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. हालांकि भीड़ कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है. साथ ही प्लेटफॉर्म पर रस्सा भी लगाया गया है. ताकि ट्रेन आने पर भीड़ एकाएक ट्रेन में न जाए. इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर अनाउंस भी किया जा रहा है और लोगों को गाइड किया जा रहा है.

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी उम रही लोगों की भीड़

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. भीड़ का आलम यह है कि लोग ट्रेन में भी नहीं चढ़ पा रहे हैं. जिससे उनकी ट्रेन छूट जा रही है. लखनऊ से बिहार के विभिन्न शहरों में जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. भीड़ के चलते लोग टॉयलेट में भी सफर करने को मजबूर हैं.



