लाइव अपडेट

Maharashtra Local Body Election 2025 LIVE: पहले चरण के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति बनाम एमवीए, शुरू हुई वोटिंग

aajtak.in | नई दिल्ली | 02 दिसंबर 2025, 8:57 AM IST

Maharashtra Nikay Chunav 2025 LIVE Updates: महाराष्ट्र में आज 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों में पहले फेज़ की वोटिंग हो रही है. मुकाबला महायुति और MVA में है. वहीं, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा साइक्लोन दित्वा अब डिप्रेशन में बदल चुका है.

मुख्य मुकाबला रूलिंग बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति अलायंस और MVA के बीच है. (File Photo: ITG) मुख्य मुकाबला रूलिंग बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति अलायंस और MVA के बीच है. (File Photo: ITG)

Top News Headlines Today 1 Dec 2025 LIVE: महाराष्ट्र में आज यानी मंगलवार को लोकल बॉडी इलेक्शन का पहला फेज़ है, जिसमें 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों में वोटिंग हो रही है. मुख्य मुकाबला रूलिंग बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति अलायंस और अपोज़िशन महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच है. हालांकि, कई जगहों पर सहयोगी पार्टियों के बीच फ्रेंडली मुकाबला देखने को मिलेगा. वोटिंग सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगी, और काउंटिंग कल होगी. चुनाव में कुल 6,042 सीटें और 264 काउंसिल प्रेसिडेंट पोस्ट दांव पर हैं. इसके अलावा, साइक्लोन दितवाह कमज़ोर होकर एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया है और अब यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तट और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर है. 

देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए LIVE ब्लॉग पर बने रहें...

8:24 AM (36 मिनट पहले)

Maharashtra News: धुले में वोटिंग के लिए दिखा उत्साह, बुज़ुर्ग महिला ने लोगों से की अपील 

महाराष्ट्र के धुले ज़िले के शिंदखेड़ा तालुका में मौजूद उर्दू स्कूल में वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है. यहां वोटर्स का बड़ी तदाद पर आना-जाना देखा जा रहा है. सुबह करीब 7:30 बजे से ही युवा से लेकर बुज़ुर्ग लोग यहां आकर अपने वोट के अधिकार का उपयोग करते देखे जा सकते हैं. सुबह से ही बड़ी संख्या में वोटिंग शुरू हो गई है और आज उम्मीदवारों का भविष्य बैलेट बॉक्स में कैद हो रहा है. सुबह वोटिंग सुरू होते ही 95 साल की बुजुर्ग महिला ने आकार वोट करके अन्य वोटर्स को घर से  बाहर निकलने के लिये प्रेरित किया हैं.

8:22 AM (38 मिनट पहले)

Maharashtra Local Boday Election: वोटिंग पर ठंड का असर, अकोला में 14 तापमान

महाराष्ट्र के अकोला में नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है. हालांकि, वोटिंग के शुरूआती घंटों में ठंड की वजह से मतदाताओं में कुछ उत्साह की कमी देखने को मिल रही है. आज अकोला का तापमान करीब 14 डिग्री के आसपास है. जिले में आज चार नगरपालिकाओं और एक नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो रही है.

अकोला जिले की अकोट, हिवरखेड, तेल्हारा और मूर्तिजापुर- इन चार नगरपालिकाओं के साथ बार्शीटाकली नगर पंचायत का चुनाव आज हो रहा है. इस चुनाव के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है. जिले के कुल 1 लाख 81 हजार 741 मतदाता आज नगराध्यक्ष और नगरसेवक पदों की 122 सीटों पर खड़े 595 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. 

(इनपुट- धनंजय साबले)

 
8:07 AM (53 मिनट पहले)

Maharashtra Local Body Polls: 76 निकायों की 154 सीटों के लिए आज नहीं होगी वोटिंग

महाराष्ट्र के 24 नगर निकायों के चुनाव टाल दिए गए हैं. उनके अलावा 76 अन्य निकायों की 154 सीटों पर भी आज वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि कानूनी चुनौतियां और अपील से जुड़े स्टे पेंडिंग हैं.

 
8:06 AM (54 मिनट पहले)

Maharashtra News: महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव कैंपेन खत्म, साइलेंस पीरियड लागू

सोमवार रात 10 बजे कैंपेन खत्म हो गया. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, नए मीडिया रेगुलेशन और एडवरटाइज़मेंट सर्टिफ़िकेशन ऑर्डर, 2025 के तहत गाइडलाइंस के मुताबिक, पोलिंग के दिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिखाया जा सकता.

 
8:05 AM (55 मिनट पहले)

Maharashtra Local Body Polling: राज्य चुनाव आयोग के आदेश के बाद 24 निकायों में होगी वोटिंग 

24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव, जो पहले 2 दिसंबर को होने थे, अब 20 दिसंबर तक के लिए टाल दिए गए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट के अपील आदेशों के बाद नाम वापस लेने की समयसीमा और चुनाव चिह्न आवंटन से जुड़ी गड़बड़ियों का हवाला दिया.

 
7:37 AM (एक घंटा पहले)

Maharashtra Local Body Election: 264 परिषदों के लिए आज पहले चरण का मतदान, 1 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के एक साल बाद 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आज, मंगलवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है. यह मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच है. यह चुनाव, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31 जनवरी तक पूरा किया जाना है, राज्य की राजनीतिक भावना का एक प्रमुख संकेतक माना जा रहा है. महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में मंगलवार को 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान निर्धारित है. एक करोड़ के करीब मतदाता ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के इस पहले दौर में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं. ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है. एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में 6,042 सीटों और परिषद अध्यक्षों के 264 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. यह चुनाव मुख्य रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच लड़ा जा रहा है, हालांकि कुछ स्थानों पर सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबले भी हैं.

सियासी समीकरण और प्रचार की रणनीति...

नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति (बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी) की शानदार जीत के बाद, ये स्थानीय निकाय चुनाव यह आकलन करेंगे कि क्या यह गति जमीनी स्तर के शासन में परिवर्तित होती है. इस चुनाव में महायुति का सामना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस के विपक्षी एमवीए से है. चुनाव प्रचार सोमवार रात 10 बजे खत्म हो गया, और मतदान के दिन किसी भी चुनावी विज्ञापन की अनुमति नहीं है. बीजेपी ने पहले ही 100 पार्षद और तीन नगर परिषद अध्यक्ष के पद निर्विरोध जीत लिए हैं.
 

 
