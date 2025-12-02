Maharashtra Local Body Election 2025 LIVE: पहले चरण के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति बनाम एमवीए, शुरू हुई वोटिंग

7:37 AM (एक घंटा पहले)

Maharashtra Local Body Election: 264 परिषदों के लिए आज पहले चरण का मतदान, 1 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट

Posted by :- Sakib

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के एक साल बाद 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आज, मंगलवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है. यह मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच है. यह चुनाव, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31 जनवरी तक पूरा किया जाना है, राज्य की राजनीतिक भावना का एक प्रमुख संकेतक माना जा रहा है. महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में मंगलवार को 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान निर्धारित है. एक करोड़ के करीब मतदाता ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के इस पहले दौर में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं. ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है. एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में 6,042 सीटों और परिषद अध्यक्षों के 264 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. यह चुनाव मुख्य रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच लड़ा जा रहा है, हालांकि कुछ स्थानों पर सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबले भी हैं.

सियासी समीकरण और प्रचार की रणनीति...

नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति (बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी) की शानदार जीत के बाद, ये स्थानीय निकाय चुनाव यह आकलन करेंगे कि क्या यह गति जमीनी स्तर के शासन में परिवर्तित होती है. इस चुनाव में महायुति का सामना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस के विपक्षी एमवीए से है. चुनाव प्रचार सोमवार रात 10 बजे खत्म हो गया, और मतदान के दिन किसी भी चुनावी विज्ञापन की अनुमति नहीं है. बीजेपी ने पहले ही 100 पार्षद और तीन नगर परिषद अध्यक्ष के पद निर्विरोध जीत लिए हैं.

