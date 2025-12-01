Top News Headlines Today 1 Dec 2025 Live: संसद के शीतकालीन सत्र में नई मोर्चाबंदी, SIR और दिल्ली ब्लास्ट पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

Top News Headlines Today 1 Dec 2025 Live: आज संसद का शीतकालीन सत्र से शुरू हो रहा है जिसमें SIR और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गरमागरमी के आसार पर हैं. श्रीलंका में तबाही के बाद चक्रवाती तूफान दित्वाह की भारत में एंट्री हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक तूफान पहले से कमजोर पड़ गया है जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है . पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव शपथ दिलाएंगे. दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज सुबह भी खतरनाक स्तर पर बना रहा. पढ़ें आज की प्रमुख खबरें
ये भी पढ़ें: संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष SIR पर गोलबंद तो सरकार लाएगी दिवाला-बीमा और गुटखा सेस समेत 14 बिल
इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा सुधार, कॉरपोरेट और शेयर बाजार से जुड़े करीब 10 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है. सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों को संबोधित करेंगे. सर्वदलीय बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया है कि विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी.
गुरदासपुर के पुराना शाला के दऊवाल मोड़ पर 2 बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ हुई है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं. दोनों बदमाशों के पास से दो पिस्टल भी बरामद हुए हैं. घायल बदमाशों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.
साइक्लोन दित्वाह कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है. 10 KMPH की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और चेन्नई और पुडुचेरी से 90 KM दूर है. डीप डिप्रेशन के नॉर्दर्न तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल चलने और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है और डॉप्लर रडार से इस पर करीब से नज़र रखी जा रही है.
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है जिसे हंगामेदार रहने के आसार है. 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान सरकार 14 बिल पास करने का प्रयास करेगी. इस सत्र में SIR समेत तमाम मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है..
भारत पहुंचने के बाद चक्रवात दित्वाह कमजोर पड़ गया. दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं है. इसके बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में केंद्रित रहने की उम्मीद हैं. फिलहाल यह उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस बीच दित्वाह के कमजोर पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली है.चेन्नई के मरीना बीच औऱ दूसरे तटों पर लोग मौज-मस्ती करते दिखे.