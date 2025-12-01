Top News Headlines Today 1 Dec 2025 Live: संसद के शीतकालीन सत्र में नई मोर्चाबंदी, SIR और दिल्ली ब्लास्ट पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

Top News Headlines Today 1 Dec 2025 Live: आज संसद का शीतकालीन सत्र से शुरू हो रहा है जिसमें SIR और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गरमागरमी के आसार पर हैं. श्रीलंका में तबाही के बाद चक्रवाती तूफान दित्वाह की भारत में एंट्री हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक तूफान पहले से कमजोर पड़ गया है जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है . बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है . पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव शपथ दिलाएंगे. दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज सुबह भी खतरनाक स्तर पर बना रहा. पढ़ें आज की प्रमुख खबरें

