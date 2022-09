बेंगलुरु में तेजस्वी सूर्या के मसाला डोसा खाने पर बवाल क्यों मचा है?

कर्नाटक की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में भारी बारिश ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है. पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. अब इस विस्फोटक स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उस वीडियो में तेजस्वी मसाला डोसा का मजा ले रहे हैं, उपमा भी खा रहे हैं. वीडियो में वे लोगों को भी यहां आकर मसाला डोसा चखने की सलाह दे रहे हैं.

सूर्या के वायरल वीडियो पर बवाल क्यों?

वीडियो में तेजस्वी कहते दिख रहे हैं कि एक इंस्टाग्राम रील देखने के बाद मैं Padmanabhanagar आया हूं. यहां पर मैंने इनका मसाला डोसा चखा है. मुझे ये डोसा काफी पसंद आ रहा है, मैं तो आप सभी को सलाह दूंगा कि इनका उपमा भी जरूर खाकर देखें. आप लोगों को भी ये काफी पसंद आएगा. अब 40 सेकेंड के इस वीडियो ने कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधाने का मौका दे दिया है. अब कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है. तर्क दिया जा रहा है कि जिस समय बेंगलुरु भारी बारिश से त्रस्त चल रहा है, जब तेजस्वी के क्षेत्र में भी लोग जलभराव से परेशान हो चुके हैं, ऐसे वक्त में उनका यूं डोसे का मजा लेना असंवेदनशील है.

Video dated 5th September.@Tejasvi_Surya was enjoying a good breakfast while Bangalore was drowning.

Has he visited even a single flood affected region? pic.twitter.com/uFnZ4Rjs1m