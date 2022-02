Drone delivery: अब ड्रोन से होगी राशन की डिलीवरी, जानिए Swiggy का नया प्लान!

आपने ये खबर पहले भी सुनी होगी कि अब स्विगी (Swiggy) आपके खाने के ऑर्डर (Online Food Order) की डिलीवरी ड्रोन की मदद से करेगा. अब ये इंतज़ार भी खत्म होने को है. स्विगी अब किराने के सामान और बाकी ज़रूरी सामानों की ड्रोन डिलिवरी के लिए ड्रोन सर्विस देने वालों से आरएफपी (Request For Proposal) बोलियां (bids) आमंत्रित कर रहा है. यह सेवाएं फिलहाल 6 महीने के लिए ही ली जा रही हैं.

स्विगी ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया है कि यह बोली लगाने का समय है. हम ड्रोन सेवाओं के लिए बिडर आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि हम अलग-अलग जगहों पर ग्रॉसरी और बाकी ज़रूरी सामानों की डिलिवरी कर सकें. यह फिलहाल 6 महीने के लिए होगा, बाद में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है. इस बारे में ज़्यादा जानकारी rfp.swiggy.in पर उपलब्ध है. ये सबमिशन 22 फरवरी से 2 मार्च, 2022 के बीच ही किए जा सकते हैं.

उधर, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपने ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया है कि लंबे समय से ग्रॉसरी और बकी सामानों की एरियल डिलीवरी का सपना देखा जा रहा था और अब ड्रोन स्पेस में इसे साकार करने का दिलचस्प समय है! स्विगी कई शहरों में किराने और ज़रूरी सामानों के लिए ड्रोन की सेवाओं के लिए आरएफपी आमंत्रित कर रहा है.

Interesting time to be in the drone space with the possibility of realizing the long dreamt future - the aerial delivery of groceries & more!@swiggy_in is calling out for RFPs for Drone-as-a-Service for grocery & essentials in several cities.



