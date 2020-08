सुशांत केस: स्वामी ने फिर किया नया खुलासा, बोले- जिम्मेदारों पर नकेल कसने की जरूरत

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच के चार दिन पूरे हो चुके हैं. आज पांचवां दिन है. सुबह-सुबह सीबीआई के अधिकारी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं. मुंबई पुलिस के अधिकारी भी सीबीआई के साथ हैं. अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत की गर्लफेंड रिया चक्रवर्ती हैं.. जिसे जल्द ही सीबीआई समन भेज सकती है.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अब हत्यारों और उनकी पहुंच की शैतानी मानसिकता धीरे-धीरे सामने आ रही है. ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत सिंह के पेट में जहर घुल जाए. जो जिम्मेदार हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है.

