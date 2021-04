Special Train: मजदूरों का पलायन तेज, दिल्ली से बिहार, यूपी के लिए आज से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Corona Special Train: भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन (नार्दन ज़ोन) ने मंगलवार 20 अप्रैल को जानकारी दी कि राजधानी दिल्‍ली में लॉकडाउन लगने के चलते प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए अगले तीन दिनों में नई दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगे. सोमवार 19 अप्रैल को दिल्ली में 6 दिन के लॉकउाउन की घोषणा के बाद, बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों पर जमा होने लगे हैं. भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों की मदद के लिए ही विशेष ट्रेनों की घोषणा की है.

बिहार के लिए तीन स्‍पेशन ट्रेनें चलाई जाएंगी जिसमें से पहली आज दरभंगा के लिए शुरू हुई है जबकि दूसरी ट्रेन कल भागलपुर, बिहार जाएगी. तीसरी ट्रेन 23 अप्रैल को गया के लिए रवाना होगी. ट्रेन संख्‍या 04484 नई दिल्‍ली - दरभंगा, ट्रेन संख्‍या 04486 आनंद विहार - सीतामढ़ी तथा ट्रेन संख्‍या 04488 नई दिल्‍ली - गया के लिए रवाना होगी.

