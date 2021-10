Nawab Malik vs Sameer Wankhede: नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर 26 वार, बचाव में आया पूरा परिवार

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक तरफ जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इस केस की जांच के अहम किरदार NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी घेरे में आ गए हैं. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, मानो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं.



नवाब मलिक ने मंगलवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वानखेड़े की जाति, बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े कई गंभीर इल्जाम लगाए. मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की. नवाब मलिक का दावा है कि ये चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप हैं.

26 इल्जामों की इस लिस्ट में कहा गया है कि केस नंबर 03/2021 में समीर खान को झूठे केस में अरेस्ट करके 200 किलो तंबाकू को गांजा दिखाकर गलत तरीके से केस बनाया गया और वित्तीय लेन-देन का आरोप लगाकर NDPS की धारा 27ए का दुरुपयोग किया गया.

बता दें कि ये समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं और एनसीबी उन्हें पकड़ चुकी है. समीर खान जमानत पर बाहर आ चुके हैं. नवाब मलिक ने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है. नीचे इस चिट्ठी में लगाए गए सभी आरोपों को पढ़ें.

Here are the contents of the letter received by me from an unnamed NCB official.

As a responsible citizen I will be forwarding this letter to DG Narcotics requesting him to include this letter in the investigation being conducted on Sameer Wankhede pic.twitter.com/SOClI3ntAn