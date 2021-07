Road Accident: दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हादसे, जानें-बाकी राज्यों का हाल

Road Accident in India: सदन में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान देश में सड़क हादसों (Road Accident) को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा. जिसका जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की तरफ राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों से तैयार डेटा पेश किया गया. जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में सड़क हादसों की कुल संख्या 449,002 है. जबकि 2018 में ये आंकड़ा 467,044 और वर्ष 2017 में 464,910 थी. सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की अधिकतम संख्या का मुख्य कारण वाहनों की तेज गति है

वहीं, बात करें देश में सड़क हादसों की तो तमिलनाडु (TamilNadu) में सबसे अधिक हादसे दर्ज किए गए हैं. वर्ष 2019 में तमिलनाडु में सड़क हादसों की कुल संख्या 57228 है. इसी कड़ी में दूसरे स्थान पर 50669 आकड़ों के साथ मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) है. लिस्ट में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) है, जहां गत वर्ष में 42572 मामले दर्ज किए गए. बात करें बिहार (Bihar) की तो यहां ये आकंड़ा बहुत है. 2019 में राज्य में 10007 सड़क हादसे हुए हैं.

Road Accident Data State Wise

Road Accident Data State Wise

विश्व सड़क हादसों में तीसरे स्थान पर भारत

वर्ल्ड रोड स्टेटिस्टिक्स, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 199 देशों में कुल दुर्घटनाओं के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है. भारत में प्रति लाख 36 दुर्घटनाएं होती हैं, जो अमेरिका में 684, जापान में 393, ईरान में 365 और तुर्की में 233 है जो विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है.

अमेरिका में दर्ज की गई सबसे अधिक दुर्घटना

विश्व स्तर पर देखें तो सड़कों हादसों की इस लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर जापान और तीसरे पर इंडिया है. इसके बाद जर्मनी, चीनी ताइपी (Taiwan), ईरान, कोरिया और फिर चीन है.