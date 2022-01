Republic Day Parade 2022 Live:- राफेल से सुखोई तक... 75 विमान दिखाएंगे शौर्य, काशी विश्वनाथ की झांकी भी आएगी नजर

आईटीबीपी के हिमवीरों ने 15000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया और गणतंत्रदिवस मनाया. लद्दाख बॉर्डर पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जवान देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं.

#WATCH | 'Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) celebrate #RepublicDay at 15000 feet altitude in -35 degree Celsius temperature at Ladakh borders.



(Source: ITBP) pic.twitter.com/JvHchY99AE