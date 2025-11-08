'सच में चिंता होती तो किसी SC/ST/OBC को विपक्ष का नेता बनाते', राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर हमला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर राहुल वाकई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की चिंता करते तो इन्हीं में से किसी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाते. वरिष्ठ भाजपा नेता ने बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया. राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि अगर कांग्रेस नेता के पास सबूत के साथ कोई शिकायत है तो उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए.

राजनाथ सिंह ने कहा, 'यदि राहुल गांधी वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में चिंतित हैं, तो उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद इन समुदायों से किसी को देना चाहिए था.' 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे. केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया, 'अगर राहुल गांधी को लगता है कि बिहार में वोट चुराए जा रहे हैं, तो उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. वह ऐसा नहीं कर रहे हैं; बस एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं. वह बस झूठ बोल रहे हैं.'

कांग्रेस जाति के आधार पैदा करती है दरार: राजनाथ

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जाति, पंथ और धर्म के आधार पर लोगों के बीच दरार पैदा करती है, क्योंकि वह ‘विभाजनकारी राजनीति’ में विश्वास करती है. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी भारत की सेना में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं. हमारी सेना इन सबसे ऊपर है. राहुल गांधी को सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए.' राजनाथ ने कहा कि भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है. पार्टी ने समाज के गरीबों और अन्य पात्र वर्गों को आरक्षण दिया है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसे स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है. उन्होंने कहा, 'यदि आतंकवादी भारत पर फिर से हमला करने का प्रयास करते हैं, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन यदि कोई हमें उकसाता है, तो हम उसे छोड़ते नहीं. भारत अब कमजोर देश नहीं रहा. अब हम विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते हैं.'

