फोर्टिस-मेदांता जैसे अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे रेल कर्मचारी, जानें क्या है प्लान

Indian Railways: रेलवे कर्मचारियों के लिए काम की खबर सामने आई है. अब से रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के लोग फोर्टिस और मेदांता जैसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकेंगे. रेलवे ने ये फैसला कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए उठाया है. आइए जानते हैं क्या है प्लान.

Railway Employees To Get Treatment in Fortis (Representational Image)