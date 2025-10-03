IRCTC के टूर पैकेज में कच्छ और भुज घूमने का मौका, जानें कितने रुपये होंगे खर्च

IRCTC आपके लिए 6 दिन का टूर पैकेज लेकर आया है, अगर आप कच्छ और भुज की यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है. बताया जाता है कि कच्छ का रण अपनी व्हाइट सॉल्टी डेजर्ट सैंड के लिए फेमस है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट माना जाता है. ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है. इस दिलचस्प यात्रा में आप कुल 5 रात और 6 दिन का सफर करेंगे.
जानिए कहां से होगी यात्रा की शुरुआत
यह यात्रा पुणे से शुरू होकर भुज, कच्छ और धोलावीरा होते हुए फिर से भुज और अंत में पुणे लौटेगी. इस पैकेज की दो प्रस्थान करने की तारीख बताई गई है, जो कि 12 नवंबर और 3 दिसंबर है.
ये है टूर पैकेज की जानकारी
Escape with IRCTC’s exclusive rail tour from Pune to Bhuj, Kutch & Dholavira. Enjoy 5N/6D tour at just ₹27,300/- onwards pp. Seats are limited! Book now!https://t.co/sJ9Lg93T6u
(packageCode=WMR189)#IRCTCTourism #TravelWithIRCTC #ExploreGujarat #VisitGujarat@GujaratTourism pic.twitter.com/J2elIlAQT2— IRCTC (@IRCTCofficial) October 2, 2025
सम्बंधित ख़बरें
टूर पैकेज की कीमतें यात्रियों की श्रेणी के अनुसार तय की गई हैं. यदि कोई यात्री अकेले यात्रा करना चाहता है यानी सिंगल ऑक्यूपेंसी में, तो पैकेज की कीमत ₹41,900 प्रति व्यक्ति है.
वहीं, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के साथ रूम शेयर करने पर प्रति व्यक्ति ₹29,000 का खर्च आएगा, जबकि ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में ₹27,300 प्रति व्यक्ति है. वहीं 5 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए पैकेज कीमत ₹25,600 है. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.