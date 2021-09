माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी, कहा- सियासी मुद्दे पर नहीं बोलूंगा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को दो दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे. यहां वे कटरा से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पैदल निकले हैं. वे शाम को आरती में भी शामिल होंगे. इस दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि वे यहां मां के दर्शन करने आएं हैं, इसलिए किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बोलेंगे.

राहुल गांधी ने रास्ते में श्रद्धालुओं से मुलाकात की. उनसे बात की. इस दौरान श्रद्धालुओं ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी गुरुवार को यहां रात में रुकेंगे. वे शुक्रवार को जम्मू जाएंगे.

सड़क रास्ते से जम्मू से कटरा पहुंचे राहुल



राहुल गांधी जम्मू से कटरा सड़क रास्ते से गए. रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कश्मीरी पंडितों ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी ने करीब 2 मिनट रुककर उनसे बात भी की.

जम्मू एयरपोर्ट पर राहुल का हुआ जारेदार स्वागत

Shri @RahulGandhi just arrived at airport Jammu.

Party workers showered rose petals during reception. pic.twitter.com/LIS1hKsNrh