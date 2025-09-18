Rahul Gandhi Press Conference: आज राहुल फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम', 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करेंगे?

राहुल गांधी आज 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाले हैं. दरअसल आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. माना जा रहा है कि राहुल इस दौरान 'वोट चोरी' से जुड़े नए सबूत या खुलासे पेश कर सकते हैं, जिसे उन्होंने पहले 'हाइड्रोजन बम' का नाम दिया था. अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' को खत्म करते हुए राहुल ने दावा किया था कि उनकी पार्टी 'वोट चोरी' के मुद्दे पर जल्द ही एक 'हाइड्रोजन बम' जैसा खुलासा करेगी.

उन्होंने तो यहां तक कहा था कि 'इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे'. 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, खासकर कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में एक लाख से अधिक वोट कथित तौर पर 'चुराए' गए. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर 'परमाणु बम' जैसा खतरा बताते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों पर जोर दिया.

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं: