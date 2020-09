DRDO ने किया हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण, पीएम मोदी ने दी बधाई

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सोमवार को ओडिशा तट के पास डॉ अब्दुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैमजेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया. हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज का परीक्षण एक बड़ा कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी है और उनकी तारीफ की है.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'आज हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को शुभकामनाएं. हमारे वैज्ञानिकों ने स्क्रैमजेट इंजन विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है. इसकी गति ध्वनि की गति से छह गुना ज्यादा होगी. आज बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है.'

Congratulations to @DRDO_India for successful flight of the Hypersonic Test Demonstration Vehicle today. The scramjet engine developed by our scientists helped the flight achieve a speed 6 times the speed of sound! Very few countries have such capability today.