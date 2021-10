6 महीने और बढ़ाई गई Pradhan Mantri Garib Kalyan बीमा योजना की अवधि

Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है. बीमा पॉलिसी की मौजूदा अवधि 20 अक्टूबर यानी कि आज समाप्त हो रही है. वहीं जानकारी के मुताबिक योजना के तहत अब तक 1351 क्लेम का निपटारा भी किया जा चुका है.

“Pradhan Mantri Garib Kalyan Package- Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19”, extended for a further period of 180 days. So far, 1351 Claims have been settled under the scheme: Government of India