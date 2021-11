Explainer: दिल्ली में यमुना कैसे मैली होती गई, क्यों नहीं सुधर नहीं रहे हालात?

छठ पूजा (Chhath Puja) के अवसर पर, दिल्ली में यमुना नदी (Yamuna) की सतह पर तैरते जहरीले झाग (Toxic Foam) के बीच पूजा करते श्रद्धालुओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इन तस्वीरों पर आम आदमी पार्टी (AAP)और बीजेपी (BJP) में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है.

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने नदी की "दयनीय" स्थिति को छिपाने के लिए यमुना तट पर छठ पूजा समारोह की अनुमति नहीं दी. जबकि आम आदमी पार्टी के गोपाल राय और राघव चड्ढा ने नदी में झाग के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को दोषी ठहराया है.

#WATCH | People take dip in Yamuna river near Kalindi Kunj in Delhi on the first day of #ChhathPuja in the midst of toxic foam pic.twitter.com/uMsfQXSXnd