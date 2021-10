आज सुबह राष्ट्र के नाम PM नरेंद्र मोदी का संबोधन, 10 बजे देशवासियों से होंगे रूबरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. ये जानकारी पीएमओ की ओर से दी गई. पीएम मोदी का संबोधन ऐसे वक्त पर हो रहा है, जब एक दिन पहले ही देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है.

देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1006234803 डोज लग चुकी हैं. इनमें से 71,09,80,686 लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है. जबकि 29,53,02,676 लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं. 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने के मौके पर पीएम मोदी गुरुवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे थे.

PM @narendramodi will address the nation at 10 AM today.