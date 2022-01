कौन हैं BKU नेता Surjeet Singh Phul, जिनपर PM की रैली रोकने की साजिश का आरोप

PM Narendra Modi Security Breach: कृषि कानूनों की वापसी के बाद पहली बार पंजाब दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 'गंभीर चूक' हुई. प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ा रहा. इस दौरान किसान प्रदर्शनकारी पीएम मोदी के काफिले के काफी करीब तक भी आ गए हैं. मिनटों इंतजार करने के बाद पीएम मोदी को फिरोजपुर रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा, 'अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया.'

प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. इसी बीच एक नाम उभरकर सामने आ रहा है और वो है सुरजीत सिंह फूल का.'

सुरजीत सिंह फूल (Surjeet Singh Phul) ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने प्रदर्शनकारियों का शुक्रिया अदा किया है. सुरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन के अध्यक्ष हैं. पीएम मोदी का काफिला रोकने की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली हैं.

ये भी पढ़ें-- Inside Story: ADGP लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया था अलर्ट, फिर भी PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक

2009 में UAPA के तहत दर्ज हुआ था केस

- किसान नेता सुरजीत सिंह फूल किसान आंदोलन से चर्चा में आए थे. वो उन 25 नेताओं में शामिल रहे हैं, जिन्होंने कृषि कानूनों पर सरकार के साथ चर्चा की थी.

- सुरजीत सिंह फूल ने 2004 में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन की चर्चा की थी. ये संगठन अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अक्सर चर्चा में बना रहता है.

- सुरजीत सिंह फूल का राजनीतिक झुकाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की तरफ है. उनके ऊपर कई केस भी दर्ज हो चुके हैं. 2009 में पंजाब सरकार ने इन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. फूल के कई नक्सलियों से संबंध होने की बातें भी सामंने आती रहीं हैं.

Bhartiya Kisan Union (Krantikari) have claimed responsibility for stalling the cavalcade of Prime Minister Narendra Modi in Piareana village of Ferozepur district..#GoBackModi #bkukrantikari @PunYaab @HarpalSSangha @GurnamsinghBku @Kisanektamorcha @mandeeppunia1 @ANI pic.twitter.com/q7uDnP0j71