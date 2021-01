LIVE: कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश को एक नई सौगात देने जा रहे हैं. आज कोच्चि से मंगलुरु तक बनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जाएगा. इस पूरी पाइपलाइन की लंबाई करीब 450 किमी. है, जिससे कई जिलों को सीधे लाभ मिलने जा रहा है.



जानकारी के मुताबिक, ये पाइपलाइन एर्णाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले से निकलेगी. इस परियोजना को पूरा करने में कुल तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आया है.

Tomorrow, 5th January is a landmark day in India’s quest for #UrjaAatmanirbharta! At 11 AM, the Kochi - Mangaluru Natural Gas Pipeline would be dedicated to the nation. This is a futuristic project that will positively impact many people. https://t.co/T1NsFeAKWp pic.twitter.com/fmwlSw7f5Z