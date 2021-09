पीएम मोदी ने नुआखाई त्योहार की दी बधाई, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के त्योहार नुआखाई की बधाई दी है. यह त्योहार पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है. नुआखाई त्योहार को लोग अच्छी फसल होने का धन्यावाद देते हुए भगवान की पूजा-अर्चना करते हुए मनाते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ''इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. नुआखाई के अवसर पर मैं अपने किसान भाइयों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए बधाई देना चाहता हूं. सभी के अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं.''

Nuakhai Juhar!



Greetings to everyone on this auspicious occasion. On Nuakhai we laud the outstanding efforts of our industrious farmers and their role in nation building.



I pray for everyone's good health and well-being.