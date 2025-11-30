LIVE: संसद का शीतकालीन सत्र कल से, आज सर्वदलीय बैठक... SIR पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, सरकार की अपील- उत्साह से हिस्सा लें

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू होगा जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा. सत्र से ठीक एक दिन पहले आज रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. सरकार ने आज सुबह 11 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे. सरकार सभी दलों से दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी.

सर्वदलीय बैठक के बाद शाम 4 बजे लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की अलग-अलग बैठकें होंगी, जिसमें सत्र के कैलेंडर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा. दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह हमलावर मोड में है. कल सुबह 10 बजे INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में होगी. इसमें सत्र की रणनीति तय की जाएगी.

शीतकालीन सत्र में सरकार अपने विधेयकों पर चर्चा करेगी. जबकि विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा, खासकर SIR को लेकर टकराव होने की आशंका है. विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर- मणिपुर हिंसा, महंगाई-बेरोजगारी और कई मुद्दे हैं.

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि विपक्षी दल पूरे उत्साह से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें और जीवंत संसदीय परंपरा को मजबूत करें.