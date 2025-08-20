scorecardresearch
 
Parliament Monsoon Session Live: बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 20 अगस्त 2025, 11:23 AM IST

लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में गतिरोध जारी है. मॉनसून सत्र के दौरान बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष के जोरदार हंगामे से कार्यवाही बाधित हुई है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज 20वां दिन है. मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में गतिरोध जारी है. आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद 2 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

11:23 AM (17 मिनट पहले)

नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, आज आएगा बिल

Posted by :- Bikesh Tiwari

यह भी पढ़ें: PM, CM या कोई भी नेता... 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, संसद में आज बिल पेश करेगी सरकार

11:17 AM (23 मिनट पहले)

संसद भवन पहुंचे NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, भरेंगे पर्चा

Posted by :- Bikesh Tiwari

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन संसद भवन पहुंच गए हैं. आज वह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे.

 

11:14 AM (25 मिनट पहले)

राज्यसभा में लिए गए लिस्टेड बिजनेस, कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लिए. इसके बाद उन्होंने सदन को नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को लेकर विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी. इस पर सदन में हंगामा हो गया. हंगामे के कारण उपसभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

11:12 AM (27 मिनट पहले)

SIR को लेकर जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी. स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है. स्पीकर ने वेल में आकर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप राजनीतिक दल के लोग हैं. डंडे में तख्तियां लगाकर लाए हैं. ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है. सदन में तख्तियां लेकर आना, डंडे लेकर आना उचित नहीं है. उन्होंने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की और कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें. विपक्ष के सदस्यों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

