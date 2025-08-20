Parliament Monsoon Session Live: बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित

11:12 AM (27 मिनट पहले)

SIR को लेकर जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी. स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है. स्पीकर ने वेल में आकर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप राजनीतिक दल के लोग हैं. डंडे में तख्तियां लगाकर लाए हैं. ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है. सदन में तख्तियां लेकर आना, डंडे लेकर आना उचित नहीं है. उन्होंने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की और कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें. विपक्ष के सदस्यों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.