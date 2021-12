Operation Devi Shakti: गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत, रामायण, भगवद गीता... अफगानिस्तान से वापस लाए गए धार्मिक ग्रंथ

Operation Devi Shakti: दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अफगानिस्तान से कई भारतीय लौटकर आए. इनमें हिंदू और सिख परिवारों के साथ-साथ कुछ अफगान नागरिक भी शामिल थे. इन लोगों में काबुल के शोर बाजार स्थित गुरु हर राय गुरुद्वारा में आतंकी हमले के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अफगान सुरक्षा गार्ड महराम अली का परिवार भी शामिल है.

इन लोगों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत, रामायण, भगवद गीता समेत कई धार्मिक ग्रंथ भी काबुल से लेकर आए. अफगानिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों से तीन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब और काबुल स्थित 5वीं शताब्दी की प्राचीन आसामाई मंदिर से रामायण, महाभारत और भगवद गीता सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी लाया गया. गुरु ग्रंथ साहिब जी के दिल्ली लाए जाने के बाद महावरी नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव ले जाया जाएगा और हिन्दू धार्मिक ग्रंथों को फरीदाबाद स्थित आसामाई मंदिर ले जाया जाएगा.

