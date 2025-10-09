scorecardresearch
 

Feedback

20 साल विनाशकाल... नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की 42 पन्नों की चार्जशीट

कांग्रेस ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर 20 साल विनाशकाल चार्जशीट जारी की गई है. नीतीश सरकार ने 20 साल तक बिहार को लूटा है. अब बदलाव की बारी है और बिहिर इस बदलाव के लिए तैयार है.

Advertisement
X
कांग्रेस ने जारी की नीतीश सरकार के खिलाफ 42 पेज की चार्जशीट (Photo: PTI)
कांग्रेस ने जारी की नीतीश सरकार के खिलाफ 42 पेज की चार्जशीट (Photo: PTI)

बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इस बीच कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ 42 पेज की चार्जशीट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एनडीए के 20 वर्षों के शासन ने राज्य को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है.

बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में बीस साल विनाश काल नाम से एक बुकलेट जारी की गई. इस बुकलेट को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जयराम रमेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश सिंह बघेल सहित कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में जारी की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Prashant Kishore called Tejashwi Yadav's promise of providing a government job to every household in Bihar a lie
'पंडित ने कहा 51 नंबर शुभ...', बोले प्रशांत किशोर, बताया तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कितने चांस  
Promise of 3 million jobs in Bihar: What is the reality?
बिहार चुनाव में 'वोट फॉर जॉब' वाला दांव... क्या दिखेगा दम? देखें 
Promise of 1 crore jobs: Questions about Bihars economic situation
तेजस्वी के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर घमासान, देखें क्या बोले पार्टी प्रवक्ता? 
तेजस्वी यादव का 20 महीने में 3 करोड़ नौकरी का वादा, क्या यह संभव है? देखें दंगल 
Supreme Court on Bihar Sir
'बिहार में नाम हटाए गए वोटर्स को मिले मुफ्त कानूनी मदद', सुप्रीम कोर्ट का EC को निर्देश 

इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसे बिहार के बाहर से दिल्ली और नागपुर (RSS मुख्यालय) से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह तथाकथित डबल इंजन सत्ता की मलाई पर पलता है. पिछले 20 वर्षों में बिहार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन और विकास के अन्य सभी क्षेत्रों में पीछे चला गया है जबकि भ्रष्टाचार और अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में कुछ समय के लिए पलटी भी रही. इस तरह उनका यह इशारा जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के साथ दो बार हुई साझेदारी की ओर था.

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्ता में बैठी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ रही और बिहार में जाति सर्वेक्षण के खिलाफ रही है. नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बावजूद, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि हुई, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज किया, संविधान के नवें अनुसूची में नहीं डाली गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement