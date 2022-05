Monsoon Update: यूपी-बिहार से महाराष्ट्र तक, जानिए आपके राज्य में किस तारीख को पहुंचेगा मॉनसून, IMD ने दे दिया पूरा अपडेट

Weather Forecast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत (North India Weather) के विभिन्न राज्य पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी की वजह से तप रहे हैं. दिल्ली में पिछले रविवार को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया. लोगों के लिए कड़ी धूप में बेवजह बाहर नहीं निकलने की चेतावनी भी जारी की गई. यूपी-बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में इन दिनों अत्यधिक गर्मी पड़ रही है. हालांकि, इस बीच देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. अभी अंडमान और निकोबार के ऊपर मॉनसून पहुंचा है और माना जा रहा है कि 27 मई को केरल पहुंच जाएगा. मौसम विभाग ने यह जानकारी भी दी है कि किस राज्य में कब तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बंगाल की दक्षिण खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं. अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक वर्षा की संभावना है. अगले 3 दिनों के दौरान अंडमान सागर, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

उधर, पिछले कुछ दिनों से पंजाब में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से तापमान के बढ़ने की आशंका है. पंजाब में 18 मई से गर्मी और जोर पकड़ेगी. गौरतलब है कि 16 और 17 मई को थोड़े धूल भरे मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली थी. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बुधवार से एक बार फिर गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी.

Advancement of Southwest Monsoon:

• The Northern Limit of Southwest Monsoon continues to pass through 5°N/80°E, 8°N/85°E, 11°N/90°E, Long Islands and 14.8°N/97.5°E. pic.twitter.com/MZVCyo1B9k