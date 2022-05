Weather Update: उत्तर भारत में गर्मी तो असम में 2 लाख लोग बाढ़ में घिरे, मॉनसून की एंट्री से केरल में बारिश का अलर्ट

India Weather Updates: देश के कई राज्य झुलसा देने वाली भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ चुका है वहीं, असम और केरल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. इसके अलावा देवभूमि उत्तराखंड भूस्‍खलन से जूझ रहा है.

केरल और असम में बाढ़ से कारण जन-जीवन बदहाल है, लाखों लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हैं. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक, केरल और असम को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिण अंडमान सागर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है. अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून बंगाल की दक्षिण खाड़ी के कुछ और हिस्सों में पहुंचेगा.

मॉनसून (Monsoon) की दस्तक के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिलहाल जारी रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक, अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, असम , मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. जबकि 19 मई, 2022 से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी की बढ़ेगी और हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है.

 Isolated heavy falls & thunderstorm/lightning/gusty winds very likely over Andaman & Nicobar Islands 3 days.

 Squally weather wind speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph likely over Andaman Sea, southeast Bay of Bengal and adj central Bay of Bengal during next 3 days.