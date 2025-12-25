Christmas 2025 Live: सांता आए गिफ्ट्स लाए… क्रिसमस पर शेयर करें ये स्पेशल मैसेज

Merry Christmas 2025 Wishes, Quotes, Greeting Cards, Hindi Wallpapers: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसा मसीह/प्रभु यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है. क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है. क्रिसमस के दिन लोग चर्च में जाकर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं और घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं. क्रिसमस के विशेष मौके पर आप अपने करीबियों, दोस्तों और परिजनों को खास मैसेज भेजकर मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं.
लो आ गया जिसका था इंतजार,
सब मिल के बोलो मेरे यार,
दिसंबर लाया क्रिसमस की बहार,
मुबारक हो क्रिसमस त्योहार!
Merry Christmas 2025
दिल में उम्मीदों की लौ जले,
जिंदगी में खुशियों का सफर चले,
क्रिसमस के सितारे हर साल की तरह यूं ही रौशन करें
Merry Christmas 2025
सजें घर, सजे दिल, सजे हर विचार,
क्रिसमस लाए जीवन में नया आधार।
जीसस का हाथ हो,
जीसस का साथ हो,
जीसस का निवास हो,
आपके जीवन में, प्रकाश ही प्रकाश हो।
Merry Christmas 2025
सांता लाए आपके लिए उपहार,
जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,
सब करें आपको दुलार,
क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार!
Merry Christmas 2025