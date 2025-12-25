scorecardresearch
 
Christmas 2025 Live: सांता आए गिफ्ट्स लाए… क्रिसमस पर शेयर करें ये स्पेशल मैसेज

aajtak.in | नई दिल्ली | 25 दिसंबर 2025, 8:09 AM IST

Merry Christmas 2025 Live Updates: 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला प्रेम, खुशियों और उल्लास का पर्व है क्रिसमय. जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की याद दिलाता है.क्रिसमस के दिन अपनों को विश करना तो बनता है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं खास मैसेज और संदेश जो आप अपने दोस्तों और परिजनों को भेजकर मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं.

Merry Christmas 2025 Wishes, Quotes, Greeting Cards, Hindi Wallpapers: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसा मसीह/प्रभु यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है. क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है. क्रिसमस के दिन लोग चर्च में जाकर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं और घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं. क्रिसमस के विशेष मौके पर आप अपने करीबियों, दोस्तों और परिजनों को खास मैसेज भेजकर मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं.

8:09 AM (एक मिनट पहले)

Merry Christmas 2025 wishes in hindi

Posted by :- Sana Zaidi

लो आ गया जिसका था इंतजार,
सब मिल के बोलो मेरे यार,
दिसंबर लाया क्रिसमस की बहार,
मुबारक हो क्रिसमस त्योहार!
Merry Christmas 2025

7:55 AM (16 मिनट पहले)

मैरी क्रिसमस 2025

Posted by :- Sana Zaidi

दिल में उम्मीदों की लौ जले,
जिंदगी में खुशियों का सफर चले,
क्रिसमस के सितारे हर साल की तरह यूं ही रौशन करें
Merry Christmas 2025
 

7:24 AM (46 मिनट पहले)

Merry Christmas 2025 Wishes

Posted by :- Sana Zaidi

सजें घर, सजे दिल, सजे हर विचार,
क्रिसमस लाए जीवन में नया आधार।

7:21 AM (49 मिनट पहले)

Christmas Wishes

Posted by :- Sana Zaidi

जीसस का हाथ हो,
जीसस का साथ हो,
जीसस का निवास हो,
आपके जीवन में, प्रकाश ही प्रकाश हो।
Merry Christmas 2025

7:20 AM (51 मिनट पहले)

Christmas 2025 Message

Posted by :- Sana Zaidi

सांता लाए आपके लिए उपहार,
जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,
सब करें आपको दुलार,
क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार!
Merry Christmas 2025

