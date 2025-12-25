Christmas 2025 Live: सांता आए गिफ्ट्स लाए… क्रिसमस पर शेयर करें ये स्पेशल मैसेज

Merry Christmas 2025 Wishes, Quotes, Greeting Cards, Hindi Wallpapers: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसा मसीह/प्रभु यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है. क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है. क्रिसमस के दिन लोग चर्च में जाकर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं और घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं. क्रिसमस के विशेष मौके पर आप अपने करीबियों, दोस्तों और परिजनों को खास मैसेज भेजकर मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं.