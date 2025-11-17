scorecardresearch
 

'लाल किले के सामने बोल पड़ी कश्मीर की मुसीबत', दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती का बयान

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाकों को लेकर कहा है कि कश्मीर की हमारी जो मुसीबत थी, वह लाल किले के सामने बोल पड़ीं. उन्होंने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया और तीखे तंज भी किए.

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को घेरा (Photo: Screengrab)
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाके को लेकर कहा है कि कश्मीर की जो हमारी मुसीबत थी, वह लाल किले के सामने बोल पड़ी. क्या दिल्ली वालों को यह समझ है. उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि या वो यह सोचते हैं कि जितना ब्लास्ट होगा, जितना हिंदू-मुस्लिम होगा, जितना खून-खराबा होगा, उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा और उन्हें वोट ज्यादा मिलेंगे.

महबूबा ने कहा कि मुझे लगता है, उनको दोबारा सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मुल्क बहुत बड़ा है. हिंदुस्तान जैसा मुल्क, जिसको दुनिया पता नहीं किस नजर से देखती है. पीडीपी प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सब भाई-भाई की तरह रहते थे लेकिन आज जहरीला माहौल बन गया.

उन्होंने कहा कि आज के माहौल का असर है कि कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं. महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि जो नौजवान खतरनाक रास्त अख्तियार कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है. उन्होंने कहा कि यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए खतरनाक है.

पीडीपी प्रमुख ने कहा कि यह हर हिसाब से गलत है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप इतना पढ़े-लिखे क्या इसलिए कि अपनी जान बर्बाद करो और बेगुनाहों की जानें लो? ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019 के बाद बहुत तबाही मचाई कश्मीर में. हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएनपीए... दहशत का माहौल सरकार ने यहां बना रखा है.

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपने (सरकार ने) दुनिया को बोला कि कश्मीर में सब ठीक हो गया, लेकिन कश्मीर की मुसीबत जो हमारी थी, वह लाल किले के सामने बोल पड़ी. गौरतलब है कि दिल्ली धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर कश्मीर का ही रहने वाला है. इस मामले में कश्मीर के अलग-अलग इलाकों से जांच एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया है.

