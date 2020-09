Weather Updates: यूपी-हरियाणा में बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

देश के मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 12 घंटे में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग (Indian Met Department) के मुताबिक रायगढ़, खुर्जा, बदायूं, मेरठ, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है. वहीं, भिवाड़ी, नूह, औरंगाबाद, पलवल, अलवर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है.

Haryana, Chandigarh & Delhi, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala & Mahe and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal during next 12 hours.



