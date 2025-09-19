scorecardresearch
 

मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक जवान की हालत गंभीर, कई घायल

नम्बोल सबाल लाइकाई के पास शाम करीब 5:50 बजे अज्ञात बंदूकधारियों ने असम राइफल्स के सुरक्षाकर्मियों से भरी 407 टाटा गाड़ी पर फायरिंग कर दी. यह काफिला इंफाल से बिश्नुपुर की ओर जा रहा था. फायरिंग की घटना में एक जवान की हालत गंभीर है, जबकि अन्य जवान भी घायल हुए हैं.

घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक जांच और गश्त तेज कर दी है. (File Photo: ITG)
मणिपुर के बिश्नुपुर जिले में शुक्रवार शाम को सुरक्षा बलों पर अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया. शाम करीब 5:50 बजे नम्बोल सबाल लाइकाई के पास अज्ञात बंदूकधारियों ने असम राइफल्स के सुरक्षाकर्मियों से भरी 407 टाटा गाड़ी पर फायरिंग कर दी. यह काफिला इंफाल से बिश्नुपुर की ओर जा रहा था.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फायरिंग की घटना में एक जवान की हालत गंभीर है, जबकि अन्य जवान भी घायल हुए हैं. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक जांच और गश्त तेज कर दी है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हमला अचानक हुआ और काफिले पर अज्ञात बंदूकधारियों ने कई राउंड फायर किए. फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है और उनका कोई सुराग नहीं मिला है. घटना के बाद असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस टीम ने मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है, और काफिले के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक हुई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, घायलों की बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है.

TOPICS:

