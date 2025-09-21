कुलगाम में आतंकियों का खात्मा करने वाले मेजर अप्रांत रौनक सिंह शहीद, मिला था सेना मेडल

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार को भारतीय सेना के मेजर अप्रांत रौनक सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. सेना ने शनिवार को इस वीर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर स्थित 15 कॉर्प्स (चिनार कोर) ने एक पोस्ट में लिखा, 'चिनार कोर कमांडर ने बहादुर मेजर अप्रांत रौनक सिंह, एसएम को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने बारामूला में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. 'चिनार वॉरियर्स' उनकी वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं. हम शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

कुलगाम में किया था आतंकियों का खात्मा

मेजर सिंह को साल 2023 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान उन्हें नवंबर 2021 में कुलगाम जिले में दो कुख्यात आतंकियों को ढेर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मिला था. उनकी बहादुरी और सूझबूझ ने सेना की एक बड़ी कार्रवाई को सफल बनाया था.

नॉर्दर्न कमांड के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी मेजर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, नॉर्दर्न कमांड के सभी रैंक मेजर अप्रांत रौनक सिंह, एसएम को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. इस दुख की घड़ी में नॉर्दर्न कमांड परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ा है.

मेजर सिंह के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. सेना ने कहा है कि वह शहीद के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव सहयोग करेगी. इस घटना ने एक बार फिर भारतीय सेना के जवानों के त्याग और समर्पण को उजागर किया है.

