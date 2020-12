महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल DG-CISF बनाए गए

महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को डीजी, सीआईएसएफ नियुक्त किया गया है. सुबोध कुमार जायसवाल अगले सीबीआई निदेशक के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में से हैं. नवंबर में उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (central deputation) को मंजूरी दी गई थी. वो 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं.

Appointments Committee of the Cabinet has approved the proposal for appointment of IPS officer Subodh Kumar Jaiswal as Director-General of Central Industrial Security Force (CISF).