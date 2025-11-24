News Blog Live: देश के 53वें CJI होंगे जस्टिस सूर्यकांत, आज संभालेंगे पद

दिल्ली में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है. गाज़ीपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह घने स्मॉग की परत छाई रही, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार यह स्तर ‘सीवियर’ कैटेगरी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. दिल्ली-NCR के कई अन्य इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रिकॉर्ड की गई है. वहीं, जस्टिस सूर्यकांत आज देश के नए मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे.