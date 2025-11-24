scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

News Blog Live: देश के 53वें CJI होंगे जस्टिस सूर्यकांत, आज संभालेंगे पद

aajtak.in | नई दिल्ली | 24 नवंबर 2025, 9:26 AM IST

​​​​​​​दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है. एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है. वहीं, जस्टिस सूर्यकांत आज देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

दिल्ली में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है. गाज़ीपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह घने स्मॉग की परत छाई रही, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार यह स्तर ‘सीवियर’ कैटेगरी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. दिल्ली-NCR के कई अन्य इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रिकॉर्ड की गई है. वहीं, जस्टिस सूर्यकांत आज देश के नए मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे.

9:23 AM (3 मिनट पहले)

दिल्ली में AQI का स्तर कहां कितना?

Posted by :- Bikesh Tiwari

आनंद विहार: 442

मथुरा रोड: 374

IGI एयरपोर्ट: 349

नजफगढ़: 359

पुसा: 394

चांदनी चौक: 389

बुराड़ी: 433

आया नगर: 355

9:20 AM (6 मिनट पहले)

दिल्ली की हवा बहुत खराब

Posted by :- Bikesh Tiwari

