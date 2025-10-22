scorecardresearch
 

'गोली से देंगे जवाब...', रोहित गोदारा के हमले पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में हुई गोलीबारी में 23 वर्षीय बनवारी गोदारा की मौत हो गई. इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी जारी है. अब लॉरेंस के भाई और हैरी बॉक्सर ने रोहित को धमकी दी है.

लॉरेंस के भाई ने रोहित गोदारा को दी धमकी. (File Photo: ITG)
लॉरेंस के भाई ने रोहित गोदारा को दी धमकी. (File Photo: ITG)

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में शनिवार 18 अक्टूबर को हुई गोलीबारी में मारे गए शख्स की पहचान बनवारी गोदारा के तौर पर की गई है. फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ पुलिस ने यह जानकारी दी. फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ पुलिस ने 20 अक्टूबर को जारी प्रेस रिलीज में पुष्टि की कि शनिवार रात गोली लगने से मरने वाले शख्स की पहचान 23 वर्षीय बनवारी गोदारा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से सैन जोस का रहने वाला था और हाल ही में फ्रेस्नो में रह रहा था.

फ्रेस्नो पुलिस अधिकारियों को शनिवार रात 8 बजे नॉर्थवेस्ट फ्रेस्नो में एक शॉपिंग सेंटर में दो लोगों को गोली लगने की सूचना मिली थी. बनवारी गोदारा की मौत हो गई, जबकि दूसरे पीड़ित (21 वर्षीय) का इलाज किया गया और उसे छुट्टी दे दी गई.

सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. दोनों पक्षों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई और गैंग के कुख्यात सदस्य हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर रोहित गोदारा को 'गद्दार' करार देते हुए उसे जान से मारने की खुली धमकी दी है.

हिंसक हो सकती है दुश्मनी

एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर दोनों अमेरिका में छिपे हुए हैं. ये दुश्मनी अब सोशल मीडिया से सड़कों पर उतरने की कगार पर है. एजेंसियां इस दुश्मनी पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये दुश्मनी राजस्थान, हरियाणा और अब अमेरिका तक फैल चुकी और किसी भी समय हिंसक रूप ले सकती है.

दरअसल, अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीते दिनों हुई गैंगवॉर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि उसने इस वारदात को अंजाम दिलवाया था और निशाने पर लॉरेंस गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर था, जो गोलीबारी के दौरान मौके से भाग गया. गोदारा ने बॉक्सर को कायर बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई को भी निशाने पर लिया, लेकिन अब हैरी बॉक्सर ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए एक ऑडियो जारी किया है.

'घटना के वक्त मौके पर नहीं था बॉक्सर'

बॉक्सर ने कहा कि वह उस घटना के वक्त मौके पर था ही नहीं और न ही वह उस शहर में कभी गया. उसने आरोप लगाया कि रोहित गोदारा के गैंग ने एक गरीब और निर्दोष लड़के को मार डाला और उसे खुद के साथ जोड़कर झूठ फैला रहा है.

बॉक्सर ने कहा, 'ये गद्दार मेरा और लॉरेंस भाई का नाम लेकर फेम लेना चाहता है. इनकी सात पीढ़ियां निकल जाएंगी हम तक पहुंचने में... इनमें हिम्मत नहीं है. रोहित गोदारा एक चूहा है जो बिल में छिपा रहता है. तुझे मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं, अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा. एक बार लोकेशन बता दे, तब पता चलेगा. रोहित गोदारा सबसे बड़ा गद्दार है- उसके नाम में ही गद्दारी है. आप सब जानते हैं उसकी हकीकत क्या है. हम जानते हैं- वह हमारे सामने कुछ भी नहीं है'

उसने आग कहा, एक और बात बता दूं- हम दोनों भाई पहले भी खुलकर घूमते थे और आज भी घूमते हैं. लॉरेंस भाई किसी को बनाना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं. हमारे ग्रुप को मैं और अर्जू भाई मिलकर चला रहे हैं. जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं- वे हमारे भाई हैं और उनके लिए जान भी हाज़िर है. पर इन गद्दारों से थोड़ा दूर रहो. ये गद्दार भाइयों का इस्तेमाल करके या तो पुलिस के हवाले करवा देते हैं, मुखबरी करवा देते हैं या उनकी FIR करवा कर उनके खिलाफ मुकदमे करवा देते हैं. ये लड़कों का इस्तेमाल करके न उनका फोन उठवाते हैं, न पैसे दिलवाते हैं. सोशल मीडिया पोस्टों में जिन-जिन नामों को ये जोड़ते हैं, उन सबको गाली देते हैं.

आरजू ने दी चेतावनी

आरजू ने स्पष्ट चेतावनी दी कि रोहित गोदारा को जल्द ही जवाब दिया जाएगा और वह बार-बार लॉरेंस का नाम लेकर फेम हासिल करने की कोशिश कर रहा है. उसने कहा, 'इन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, उसका अंत हम करेंगे. हम इनका जवाब पोस्ट से नहीं देंगे, बल्कि गोली से जवाब देंगे.'

वहीं, पिछले कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी चल रही है. दोनों पक्ष एक-दूसरे को गद्दार, चूहा और कायर बता रहे हैं. रोहित गोदारा ने लॉरेंस को गद्दार ठहराते हुए कई पोस्ट कीं तो अब लॉरेंस गैंग ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कौन है हैरी बॉक्सर

हैरी बॉक्सर हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल भारत से फरार होकर विदेश में छिपा हुआ है. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रमुख सदस्य था और कई आपराधिक घटनाओं में उसका नाम आ चुका है. हाल ही में कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी बॉक्सर ने ली थी. उसने दावा किया था कि जो भी सलमान खान से जुड़ा बॉलीवुड का व्यक्ति होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

