ट्रक और कार के बीच फंसी स्कूटी, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, चौथे की हालत गंभीर



कर्नाटक के चामराजनगर जिले में शनिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया. रिंग रोड के पास गलीपुरा में स्कूटी और दो बड़े वाहनों की टक्कर में तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि चारों बच्चे स्कूटी पर सवार होकर गलीपुरा से करिवारदराजा हिल की ओर जा रहे थे. इसी दौरान स्कूटी सामने से आ रही कार और ट्रक के बीच फंस गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई.

सड़क हादसे में तीन बच्चों की मौत

हादसे में 13 साल के मेहरान की मौके पर ही मौत हो गई. 9 साल के अदनान और 8 साल के रायन को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. चौथा बच्चा 11 साल के फैज़ल को गंभीर चोटें आई हैं और उसे मैसूरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में कार सवार दो लोग भी घायल हुए हैं, हालांकि उनकी चोटें मामूली हैं. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और गलीपुरा और केपी मोहल्ला में मातम छा गया.

चामराजनगर पुलिस ने ट्रक और कार दोनों चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही से गाड़ी चलाने की बात सामने आई है, जिसके चलते इतनी बड़ी त्रासदी हुई. गांव के लोगों का कहना है कि इस सड़क पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और अब बच्चों की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है.



