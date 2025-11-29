Karnataka Political Crisis Today LIVE: कर्नाटक में कुर्सी का झगड़ा? नेतृत्व परिवर्तन पर CM सिद्धा के बेटे का आया बयान

दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक में लंबे समय से चली आ रही सत्ता की खींचतान अब सुलझती दिख रही है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को बेंगलुरु में आमने-सामने बैठक करेंगे. कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया है. उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की ‘टाइमिंग की समझ’ बताया.

वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि फिलहाल सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच शनिवार सुबह 9:30 बजे ‘कावेरी’ में नाश्ते पर अहम बैठक होगी. इस बैठक को कर्नाटक की सत्ता राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

