Karnataka Political Crisis Today LIVE: कर्नाटक में कुर्सी का झगड़ा? नेतृत्व परिवर्तन पर CM सिद्धा के बेटे का आया बयान

aajtak.in | नई दिल्ली | 29 नवंबर 2025, 7:43 AM IST

Latest News Headlines Today LIVE Updates: कर्नाटक की सत्ता में जारी खींचतान सुलझती नजर आ रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को बेंगलुरु में अहम मुलाकात करेंगे. मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर हालात संभाले हैं. वहीं सीएम के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ किया कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हाईकमान से कोई निर्देश नहीं मिला है.

karnataka cm siddaramaiah and Deputy CM DK Shivkumar karnataka cm siddaramaiah and Deputy CM DK Shivkumar

दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक में लंबे समय से चली आ रही सत्ता की खींचतान अब सुलझती दिख रही है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को बेंगलुरु में आमने-सामने बैठक करेंगे. कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया है. उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की ‘टाइमिंग की समझ’ बताया.

वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि फिलहाल सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच शनिवार सुबह 9:30 बजे ‘कावेरी’ में नाश्ते पर अहम बैठक होगी. इस बैठक को कर्नाटक की सत्ता राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

देश-दुनिया की बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

आज सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच होगी अहम मुलाकात

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज शनिवार को बेंगलुरु में आमने-सामने बैठक करेंगे. यह बैठक सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘कावेरी’ में नाश्ते पर होगी. इस मुलाकात को दिल्ली हाईकमान के संकेत के बाद सत्ता के भीतर चल रही खींचतान के समाधान की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है.

'नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हाईकमान की ओर से कोई निर्देश नहीं', बोले सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र

प्रियंक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने सही समय पर हस्तक्षेप कर हालात संभाल लिए हैं और यही पार्टी की ‘टाइमिंग की समझ’ है. वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ किया कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हाईकमान की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है, जिससे संकेत मिलता है कि फिलहाल सीएम बदलने पर कोई फैसला नहीं हुआ है.

