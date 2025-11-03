scorecardresearch
 

Feedback

'फैसला मीडिया नहीं, कांग्रेस हाईकमान करेगा...', कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को सिद्धारमैया ने किया खारिज

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई फैसला मीडिया नहीं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान करेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जो तय करेंगे वही अंतिम होगा. कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा बिहार चुनाव के बाद होगी.

Advertisement
X
सिद्धारमैया ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल और खड़गे से होगी चर्चा (Photo: PTI)
सिद्धारमैया ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल और खड़गे से होगी चर्चा (Photo: PTI)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ कांग्रेस हाईकमान के अधिकार में है, न कि मीडिया के.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिद्धारमैया ने कहा, 'क्या आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है? लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या खड़गे ने कुछ कहा है? मीडिया में चर्चा जनता से ज़्यादा हो रही है.'

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हाईकमान कोई फैसला नहीं लेता, तब तक इस तरह की बातों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

karnataka minister br thimmapur
'हाईकमान मौका देगा तो...', सियासी अटकलों के बीच कर्नाटक के मंत्री ने जताई CM बनने की इच्छा  
Siddaramaiah accuses Centre of neglecting Kannada and imposing Hindi
'अंग्रेजी-हिंदी खत्म कर रहे बच्चों का नेचुरल टैलेंट', भाषा विवाद के बीच बोले सिद्धारमैया 
Plastic In Water Bottle
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक बोतलें बैन 
डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया ने नेपाल के प्रोटेस्ट का दिया हवाला
'बैक-डोर पॉलिटिक्स' पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा बयान! बोले- नेपाल की तरह होगा विरोध 
karnataka cm fight DK shiv kumar and satish jarkiholi
कौन हैं सतीश जारकीहोली जिन्हें सिद्धारमैया गुट डीके शिवकुमार की जगह फ्यूचर का नेता बताने लगा? 

हाईकमान ही अंतिम अथॉरिटी

मुख्यमंत्री ने बार-बार दोहराया कि पार्टी के निर्णय सिर्फ़ हाईकमान ही ले सकता है. 'अगर कोई नेता हाईकमान के फैसले से पहले कुछ बोलता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है,' उन्होंने कहा.

सिद्धारमैया ने अपने संभावित उत्तराधिकारियों को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि यह लोकतंत्र है, और हर किसी को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने का अधिकार है. लेकिन आखिरी फैसला पार्टी का हाईकमान ही करेगा. 

Advertisement

कैबिनेट फेरबदल पर बोले- बिहार चुनाव के बाद चर्चा

कैबिनेट फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल पर सिद्धारमैया ने कहा कि इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. 'बिहार चुनाव खत्म होने के बाद मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर चर्चा करूंगा. मैं 15 तारीख को दिल्ली जाऊंगा,' उन्होंने कहा.

यह भी पढ़ें: 'अंग्रेजी-हिंदी खत्म कर रहे बच्चों का नेचुरल टैलेंट', भाषा विवाद के बीच बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया

राजनीतिक संदेश

सिद्धारमैया का यह बयान उन अटकलों के बीच आया है जिनमें कहा जा रहा था कि कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चल रही है. उन्होंने साफ़ कर दिया है कि वे पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे और फिलहाल सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement