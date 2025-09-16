scorecardresearch
 

'याराना तुम निभाओ और...', शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर की तस्वीर पर सुप्रिया श्रीनेत का निशाना

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर जय शाह, शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर का वीडियो व तस्वीरें साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है, लेकिन अपने नेताओं के पाकिस्तान खिलाड़ियों संग मेलजोल पर चुप रहती है. इस बयान से सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई.

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. (Photo: X@SupriyaShrinate)
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो और तस्वीरें साझा करते हुए बीजेपी और ICC के चेयरमैन पद पर काबिज जय शाह पर निशाना साधा है.

सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में एक वीडियो डाला है, जिसमें जय शाह, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर साथ बैठेकर मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में तीनों को आपस में हंसकर बातचीत करते देखा जा सकता है. इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, 'जय शाह और शाहिद अफरीदी का क्या याराना है! मानना पड़ेगा.'

इसी सिलसिले में उन्होंने एक और पोस्ट किया, जिसमें शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर साझा की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'गुलु गुलु तुम करो, चोंचे तुम लड़ाओ, याराना तुम निभाओ और सवाल हमसे पूछोगे? शर्म करो घटिया भाजपाईयों.'

कांग्रेस प्रवक्ता के इन पोस्ट्स ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. जहां एक ओर कई यूजर्स ने उनके इस बयान का समर्थन किया और जय शाह पर सवाल उठाए.

रविवार को खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. इस जीत के जश्न के बीच सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी हमेशा दूसरों पर सवाल उठाती है, लेकिन जब उनके अपने नेता पाकिस्तान के खिलाड़ियों से दोस्ताना अंदाज़ में मिलते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं. भारत-पाकिस्तान मैच के बाद जहां क्रिकेट फैंस जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान ने राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

