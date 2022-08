Vaishno devi tour package: वैष्णो देवी और शिवखोड़ी की करें यात्रा, IRCTC लाया ये शानदार पैकेज; जानें किराया

Indian Railways: अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, IRCTC वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के लिए एक खास टूर पैकेज लेकर आया है. यह पैकेज पांच रातों और छह दिनों के लिए होगा. इस पैकेज के तहत हर शनिवार को ट्रेन माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के लिए प्रस्थान करेगी.

IRCTC ने ट्वीट करके इस पैकेज के बारे में जानकारी दी है. ट्वीट करके कहा गया है कि इसकी शुरुआती कीमत 9530 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं, यदि आप थर्ड एसी के जरिए से इस पैकेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 12360 रुपये खर्च करने होंगे.

पैकेज में ट्रेन का किराया, होटल, मील और इंश्योरेंस को शामिल किया गया है. यह यात्रा बिहार की राजधानी पटना से शुरू होगी. पैकेज के अनुसार, पहले दिन पटना स्टेशन पर आपको पहुंचना होगा और फिर सुबह साढ़े सात बजे ट्रेन चलेगी. दूसरे दिन ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन सुबह 10:25 बजे पहुंचेगी. इसके बाद आपको होटल ले जाया जाएगा. जहां फ्रेश होने के बाद आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे. यहां डिनर भी दिया जाएगा.

For a blissful & divine experience, take a pilgrim tour to the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi Ji with an IRCTC train tour package of 6D/5N starting at ₹9530/-. For details, visit https://t.co/bjGBrbYPWa@AmritMahotsav #AzadiKiRail