Tour Package: बजट में कीजिए महाकाल-ओंकारेश्वर की यात्रा, 7 दिन का होगा IRCTC टूर, जानें खर्च

आज की तेज रफ्तार से चल रही जिंदगी में लोग केवल घूमने-फिरना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी तलाश रहे हैं. अगर आप भी ऐसी किसी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी का महाकाल–ओंकारेश्वर दिव्य यात्रा पैकेज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आपको इस यात्रा में 6 रात और 7 दिन के लिए ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर जाने का मौका मिलेगा.
आईआरसीटीसी ने इस यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. आईआरसीटीसी ने बताया है कि आप चंडीगढ़ से महाकाल-ओंकारेश्वर की दिव्य रेल यात्रा की मदद से दिव्य शांति का अनुभव कर सकते है. आप ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर की यात्रा को 6 रात और 7 दिन के पैकेज में केवल ₹15,515 प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं.
IRCTC के मुताबिक, इस पैकेज का नाम चंडीगढ़ टू 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन है. इस पैकेज में यात्रियों को ट्रेन के साथ-साथ कैब की सुविधा भी दी जाएगी, यह यात्रा हर शनिवार के दिन की जा सकती है. यात्रा के लिए ट्रेन संख्या 19308 हर शनिवार को चंडीगढ़ से इंदौर के लिए चलेगी और ट्रेन संख्या 19307 हर बुधवार को इंदौर से चंडीगढ़ तक संचालित होगी.
आप इस टूर पैकेज की अधिक जानकारी के लिए कॉल/एसएमएस/WhatsApp के माध्यम से भी पा सकते हैं, आप 7888696843, 8595930962 पर संपर्क कर सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए