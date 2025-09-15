भूटान की वादियां घूमने का शानदार मौका, IRCTC लाया है 6 दिन का 'लैंड ऑफ हैपिनेस' पैकेज, जानें डिलेट

अगर आप भूटान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) एक शानदार मौका लेकर आया है. लखनऊ से शुरू होने वाला यह खास इंटरनेशनल टूर पैकेज “भूटान – द लैंड ऑफ हैपिनेस” 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक चलेगा. कुल 6 दिन की इस यात्रा में यात्रियों को पारो, थिम्फू और पुनाखा जैसे खूबसूरत शहरों की सैर कराई जाएगी.
पैकेज की खास बातें
-बेड सहित ₹79,100 प्रति बच्चा
-बिना बेड ₹75,200 प्रति बच्चा
यह पैकेज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा. बुकिंग लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com पर की जा सकती है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं: 9236367954 / 8287930922.