भूटान की वादियां घूमने का शानदार मौका, IRCTC लाया है 6 दिन का 'लैंड ऑफ हैपिनेस' पैकेज, जानें डिलेट

अगर आप भूटान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) एक शानदार मौका लेकर आया है. लखनऊ से शुरू होने वाला यह खास इंटरनेशनल टूर पैकेज “भूटान – द लैंड ऑफ हैपिनेस” 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक चलेगा. कुल 6 दिन की इस यात्रा में यात्रियों को पारो, थिम्फू और पुनाखा जैसे खूबसूरत शहरों की सैर कराई जाएगी.

पैकेज की खास बातें

इंडिगो एयरलाइंस और द्रुक एयर की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा

आरामदायक 3-स्टार होटल में ठहराव

पूरे सफर में भारतीय भोजन (5 नाश्ता, 5 लंच, 5 डिनर)

ट्रैवल इंश्योरेंस और गाइड की सुविधा

प्रमुख दर्शनीय स्थल: सिमटोखा ज़ोंग, मेमोरियल चोर्टन, बुद्धा व्यूप्वाइंट, दोचूला पास, चिमी लहाखांग मंदिर, सस्पेंशन ब्रिज, पारो का नेशनल म्यूजियम, किचू लहाखांग मंदिर, टाइगर नेस्ट (तक्तसांग मठ) और चेले ला पास.

पैकेज की कीमत

एक व्यक्ति अकेले रुकता है तो: ₹95,600 प्रति व्यक्ति

दो लोग साथ रुकते हैं तो: ₹85,300 प्रति व्यक्ति

तीन लोग साथ रुकते हैं तो: ₹85,000 प्रति व्यक्ति

बच्चों के लिए (माता-पिता के साथ):

-बेड सहित ₹79,100 प्रति बच्चा

-बिना बेड ₹75,200 प्रति बच्चा

बुकिंग कैसे करें?

यह पैकेज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा. बुकिंग लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com पर की जा सकती है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं: 9236367954 / 8287930922.

---- समाप्त ----